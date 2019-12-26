Terma City yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terma City yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşacak - Son Dakika

Terma City yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşacak

6 saat önce

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan 2 bin 200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City'nin Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "Yeni yıla yönelik rezervasyonlarımız tüm hızıyla sürüyor.

Terma City yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşacak, System.String[]

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan 2 bin 200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City'nin Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "Yeni yıla yönelik rezervasyonlarımız tüm hızıyla sürüyor. Tesisimizde yeni yıl için şu anda yüzde 70-75 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla yeni yıl tatilini yüzde 95-100 dolulukla geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı.

Stres atıp doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla, İstanbul'a en yakın termal su olma özelliğini taşıyan Yalova'nın Termal ilçesi yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyenler için fırsat niteliğinde.

Ulaşım anlamında İstanbul ve Bursa'ya 1 saatlik mesafedeki konumuyla Yalova, yeni yıl tatili için tatilcilerin gözdesi.

"Tüm sosyal donatılarla karşılamaya hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terma City CEO'su Tevfik Talas, yeni yıla yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tesisimizde yeni yıl için şu anda yüzde 70-75 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla yeni yıl tatilini yüzde 95-100 dolulukla geçireceğiz. Yeni yıl sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için ayrıca özel yılbaşı organizasyonu hazırladık. Cem Özer'in sunuculuğunu yapacağı Terma City'nin yılbaşı programı öncesi yapılacak yılbaşı panayırı, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri, yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız."

Talas, yaz turizminin tersine, uygun konaklama fiyatlarıyla dikkati çeken termal otellerin tatilciler açısından büyük bir avantaj olduğunu aktararak, "Terma City'e ulaşım gerek hava yoluyla gerek kara yoluyla gerekse deniz yoluyla çok kolay. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor.

Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimizde gelen talepler ve ilgiden mutluyuz. Tam kapasite olarak geçirecekleri yeni yıl tatil dönemini Yalova'nın Termal ilçesinin 2 bin 200 yatak kapasitesiyle en büyük Termal Tesisi olarak Termal ilçesinin yeni yıl rezervasyonlarının yüzde 50'sini karşılıyor ve katkı sağlıyor olmakta bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Yalova, Termal, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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