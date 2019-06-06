Son Dakika Haberleri: Termal, bayramda yüzde 100 doldu
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Termal, bayramda yüzde 100 doldu

1 saat önce

YALOVA'nın şifalı suları ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Termal, bayramda yüzde 100 doldu, System.String[]
YALOVA'nın şifalı suları ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Termal'de bayram tatili için boş oda kalmadı.
Termal ilçesi bayram tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tatilciler ise şifalı sularla dolu havuz ve hamamlarda yüzerek tatilin tadını doyasıya çıkardı. 230 yatak kapasitesine sahip tesisleri, yerli turistlerin yanı sıra Ortadoğu ve Rusya'dan gelen çok sayıda yabancı turist de ziyaret etti. Tatilciler ayrıca göz, mide ve ayak suları ile hamamlarda da vakit geçirdi. Alanı gezen tatilciler, yürüyüş yaparak doğanın da tadını çıkarttı.

- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
Yalova, Termal, Güncel
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