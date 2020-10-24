Termal çamur ağrı kesici krem oldu - Son Dakika

Termal çamur ağrı kesici krem oldu

Kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretti

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 20 yıldan bu yana şifalı termal çamuru kullanarak çeşitli ürünler geliştiren turizmci Mustafa Şen, kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretmeyi başardı.

Sarayköy'ün Tekkehamam mevkiindeki termal kaynaklar üzerine uzun yıllardır çalışma yapan ve termal bir tesis işleten Mustafa Şen, termal çamurdan bu güne kadar çeşitli tekniklerle yüz, vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, şampuan ve ayak kokusunu giderici ayak bakım kremi üretti. Şen, son olarak kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi girişiminden olumlu sonuç aldı.

Kokusundan arındırılmış termal çamurdan TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri Ar-ge çalışmalarından olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen Şen, "Sarayköy Tekkehamam mevkiinde 30 yıldan bu yana 80 yataklı termal tesis işletiyorum. 10 yıl önce bulduğum bir teknikle, Türkiye'de ilk kez termal çamurun bataksı kokusunu gidermeyi başardım. Kokuyu ortadan kaldırdıktan sonra termal çamurdan krem yaptım. Yine termal çamuru kullanarak yüz ve vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, termal çamurdan şampuan ve ayak kokusunu giderici termal çamurdan ayak bakım kremleri ürettim. Şimdide termal çamurun içine farklı yöntemlerle elde edilmiş tıbbı aromatik bitkilerin yağlarını da karıştırarak ağrı kremi yaptım. Peloid çamur kremini herkes otele gelmeden evinde de rahatlıkla kullanabilir. Ağrı kremini romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, bel ağrısı, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir" dedi.

Bu değerin kıymeti bilinmiyor

Denizli'deki termal suyun içindeki maddeler nedeniyle çok kaliteli olduğuna dikkat çeken Şen, "Türkiye'de sadece Denizli'de termal çamur ile ilgili ruhsatlar var. Şifalı su zengini olan Denizli'de özellikle sağlık turizminde termal su ve çamur birlikte insanlara sunulmalı. Termal su ve termal çamur zengini Denizli/de insanlar bu değerin farkında değiller. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinler ve ruhsatlarla hazırlanıyor. Bölgemizdeki peloid çamurun kalitesi İsrail deki Lud Gölü çamurundan daha üstün. 90 derece sıcaklıktan çıkan termal çamur, içindeki organik ve inorganik bitki yosunu nedeni ile yüksek mineral içeriyor. Cildi mineral ve vitaminlerle besleyerek yaşlanmasını ve kırışmasını önlüyor. Ağrıyan eklem bölgelerine termal çamur ısıtıldıktan sonra uygulanıyor. Folyo ile sarılan bölge yarım saat çamurlu durduktan sonra yıkanıyor. Yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde de çamur kullanılabilir. Termal çamurdan yaptığımız sabun ise saçlara doğal güzellik verir. Mantar egzama, cilt kaşıntılarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir" şeklinde konuştu.