'Termal devre mülk satışı' dolandırıcılığında ikinci dalga operasyona 13 tutuklama - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkezli 6 ilde, termal devre mülk satışı üzerinden yaklaşık 7 bin kişiyi 150 milyon lira civarında dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 11'i de adli kontrol şartı ile 12 kişi ise serbest kaldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, 'mail order' sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Afyonkarahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese, geçen ocak ayı sonunda baskın düzenleyen ekipler, 7'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İKİNCİ DALGADA 100'E YAKIN JANDARMA GÖREV ALDIOperasyonun ikinci dalgasında, Afyonkarahisar merkezli İstanbul Mersin ve Yalova 'da operasyon düzenlendi. 100'e yakın jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda, 13'ü kadın, 25 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. MAIL ORDER SİSTEMİ NEDİR?

Mail order sistemi, kısaca kartsız kredi kartı işlemi olarak tanımlanır. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin (kart no, son kullanım tarihi ve CVV) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.