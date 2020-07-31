Termal drone ve İHA'lar nokta verdi ekipler müdahale etti - Son Dakika

Termal drone ve İHA'lar nokta verdi ekipler müdahale etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınında termal drone kameraları ve İHA'lar nokta verdi karadan ekipler anında müdahale etti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havanın kararmasının ardından helikopter ve yangın söndürme uçakları geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak karadan müdahalede bulunan ekiplere havadan destek bitmedi. Saatlerdir yangına müdahale eden 18 ilk müdahale aracı, 44 arazöz ve 210 orman işçisine gecenin karanlığında termal drone ve İHA'lardan destek geldi. Termal drone ve İHA'ların verdiği koordinatlara, ekipler karadan anında müdahale etti.

İHA ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.