Üye Girişi
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor

29.06.2021 15:12
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor, System.String[]

Termal hamamlar, aylardır kapalı olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılardan sonra 1 Temmuz itibariyle açılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Termal hamamlar, aylardır kapalı olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılardan sonra 1 Temmuz itibariyle açılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin detayları içeren genelge, birçok işletmenin yanı sıra termal hamamların da açılacağı müjdesini vermişti. 1 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak genelge ile 17 ay önce yani pandeminin başında kapanan ve hiçbir normalleşme kararıyla açılmayan termal hamamlarda bu kez misafirleri ağırlamak için gerekli hazırlıklar başladı.

Eskişehir'de termal hamam işleten Hüseyin Özdemir, yeni döneme hazırlandıklarını belirtirken fiyatların ise değişmeyeceğini kaydetti. Kapalı kaldıkları dönemde çok fazla sıkıntı çektiklerini ve bu sıkıntıların şu anda da sürdüğünü aktaran termal hamam işletmecisi Hüseyin Özdemir, binlerce insanın hamam sektörü sayesinde geçindiğini söyledi. Kira konusunda diğer hamamlardan daha şanslı olduklarını belirten Özdemir, "Koronavirüs hastalığına karşı uzmanlar sürekli temizlik uyarısı yapıyor. Zaten biz hamamlar olarak bunların hepsini uyguluyoruz. Girişte dezenfektelerimizi uyguluyorduk. Ben bir tane bile hamamdan yayılan virüs görmedim ve duymadım. Biz 17 aydır kapalı kaldığımız sürede çok mağdur olduk. Çoğu işletme kapılarını açarken biz açamadık. Bizim işletmemizin yer aldığı bina belediyeye ait olduğu için sağ olsunlar bize kira konusunda çok destek oldular, süreç boyunca kapalı kaldığımız dönemde bizden kira almadılar, ancak herkes bizim kadar şanslı değildi. Hamam işleten çoğu yer kiralarını ödeyemedikleri için kapatmak durumunda kaldı. Türkiye'de hamamlar sayesinde binlerce insan ekmek yiyor, hamamlar bizim kültürümüz ve buna sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle Eskişehir'e birçok yerli ve yabancı turistin geldiğini ve bu vatandaşların hamamları sıklıkla kullanmak istediklerini vurgulayan Hüseyin Özdemir, "Eskişehir gibi bir yere yaz aylarında dışarıdan 10 binin üzerinde insan geliyor. Her otelde banyo olmadığı için bu insanlar dışarıda terledikten sonra hamama gelmek isteyecek. Kapalı olmamız bu vatandaşlar için de sorun oluyordu. Artık 1 Temmuz itibariyle açılıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Gerekli tamirleri, tadilatları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her misafirden sonra gerekli temizlikleri de yapıyoruz bunlar konusunda özenli olmaya devam edeceğiz. Fiyatlar konusunda da pandemi nedeniyle kapanmadan önceki fiyatları uygulamaya devam ediyoruz. Girişler 20 TL idi ve bu sene de öyle olmaya devam edecek, çünkü pandemiden dolayı insanların zaten geçim sıkıntıları var, herkes zor durumda" ifadelerini kullanarak giriş fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor
Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor

Eskişehir, 1 Temmuz, Termal, Hamam, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı 15:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi 15:40 Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı 15:15 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz 14:42 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 12:22 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
15:47 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi         
15:57
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin         
15:18
Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi         
14:53
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 16:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement