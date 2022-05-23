"Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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"Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

23.05.2022 21:12
"Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından 30 gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından 30 gram metamfetamin maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Manisa'dan 45 V XXX plakalı kiralık araç ile piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen T.F. ve E.A.'nın bulunduğu aracı yolda durdurdu. Araç ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.F. ve E.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kastamonu, Tragger, Termal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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