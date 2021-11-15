Üye Girişi
Termal kamera ve akustik sistemler "Hudut Kartalları"nın gözü kulağı (2) - Son Dakika

Termal kamera ve akustik sistemler "Hudut Kartalları"nın gözü kulağı (2)

15.11.2021 11:00
Termal kamera ve akustik sistemler "Hudut Kartalları"nın gözü kulağı (2)

Türkiye-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hudut hattına kurulan termal kameralar ile elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler sayesinde terörist ve kaçakçılara göz açtırmıyor.

Türkiye- İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hudut hattına kurulan termal kameralar ile elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler sayesinde terörist ve kaçakçılara göz açtırmıyor.

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı bölümünde tamamlanan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, bölgede güvenliğin sağlanmasında Mehmetçiğe büyük yarar sağlıyor.

Üzeri tel örgülerle çevrili yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan güvenlik duvarının yanı sıra hem duvarın belirli noktalarına hem de çevresine kurulan yerli ve milli teknolojik sistemler de bölgede sınır güvenliğinin sağlanmasında "Hudut Kartalları"nın elini güçlendiriyor.

Sınır kontrolü yapılan merkezlerde görevli askerler, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolünün sağlanması maksadıyla gece gündüz demeden görev yapıyor.

Sınırdaki yasa dışı geçişler ile kaçakçılık ve terör olayları, hudut hattı boyunca yerleştirilen kameralarla izleniyor.

Gece görüş özellikli bu kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla da araziye hakim deneyimli personelce sınır, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz takip ediliyor.

Tespit, teşhis ve takibi yapılan muhtemel hedeflere ise sorumlu birliklerce hazır kıta kuvvetleri ile süratle müdahale ediliyor. Bu sistemlerden elde edilen bilgiler TSK Entegre Muhabere Sistemi kullanılarak anında üst komutanlığa rapor ediliyor.

Elektronik sistemler olaylara müdahale süresini kısaltıyor

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında tesis edilen elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler de komuta harekat merkezi ve görüntü izleme merkezlerinde entegre edilerek sistemlerin birbirini tamamlaması sağlanıyor, böylece olaylara müdahale süresi kısalıyor.

Sınır hattındaki birlikler, hudut hattındaki menfezler başta olmak üzere teröristlerin olası geçiş noktalarına yerleştirilen kamera, projektör ve aydınlatma cihazları sayesinde yasa dışı her türlü faaliyetin önüne geçiyor.

Üst düzey güvenlik önlemi alınan menfezlerin dışında sınırın diğer kesimlerinde de güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Sınır hattı kameralarla gece gündüz izleniyor

Sınır hattında kurulan ve 360 derece hareket kabiliyeti olan PTZ kameraları gündüz görüşünün yanı sıra geceleri de projektörler sayesinde görüş imkanı sunuyor. Kameralara yansıyan hareketlilik, Görüntü İzleme Merkezinde 24 saat esasına göre anlık takip ediliyor.

Hareket sensörlü termal kameraların menziline giren nesneler ve canlılar, sistemin verdiği ikaz ile anında tespit edilerek askerlerce zamanında olaylara müdahalede bulunuluyor.

Termal kamera ve akustik sistemler Hudut Kartalları nın gözü kulağı (2)
Termal kamera ve akustik sistemler Hudut Kartalları nın gözü kulağı (2)
Termal kamera ve akustik sistemler Hudut Kartalları nın gözü kulağı (2)
Termal kamera ve akustik sistemler Hudut Kartalları nın gözü kulağı (2)

Hudut Kartalları, Mehmetçik, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal kamera ve akustik sistemler 'Hudut Kartalları'nın gözü kulağı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor 11:46 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi: Gerçekten mi? 11:33 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi: Gerçekten mi? Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı

Son Dakika Haberleri
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
11:33 Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
11:17 Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
11:34
İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu         
11:27
Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş         
11:18
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:55:01. #1.12#
SON DAKİKA: Termal kamera ve akustik sistemler "Hudut Kartalları"nın gözü kulağı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement