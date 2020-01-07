Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

BİNGÖL'da jandarma ekiplerince termal kamera destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli sırt çantalarında taşıdıkları 10 kilo esrarla yakalandı.

Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'da jandarma ekiplerince termal kamera destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli sırt çantalarında taşıdıkları 10 kilo esrarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin yol kontrol uygulamasına takılmadan araziden yürüyerek uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, şüphelilerin sevkiyatı yapacakları Genç ilçesindeki Çamlık mevkisinin kırsalında termal kamara ve gece görüş cihazlarıyla önlem aldı. Faaliyet sırasında termal kamerasında sırt çantalı görüntülenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 kilo esrar ile bin 500 euro para ele geçirildi. Esrar ve paraya el konulurken, şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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