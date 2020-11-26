Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcalar, yerli ve yabancı günübirlikçi turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yalova'nın Termal ilçes, tabii güzelliklerinin yanında şifalı sularıyla turistlerin gözdesi oldu. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle özellikle günübirlikçiler ilçeye rağbet gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'na ait Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde bulunan havuzlar ve hamamlara gelen yerli ve yabancı turistler, ilçedeki şifalı sulardan yararlanıyor. Kaplıca İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yerli misafirlerin yanı sıra başta Ortadoğu, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden de turistlerin de ilçeye geldiğini söyledi.

İşletmelerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olduğunu kaydeden Gürbüzoğlu, "Korona virüs tedbirleri sebebiyle hafta sonu günübirlikçilerin ilgi gösterdiği havuz ve hamamlar saat 10.00 ile 20.00 saatlerinde hizmet vermektedir. Hafta içi ise 08.30 ile 22.00 saatlerinde hizmet sunmaktadır. Salgına karşı alınan üst seviyedeki önlemlerle misafirlerin gönül rahatlığıyla gelmelerinde hiç bir mahzur yoktur" dedi.

Otel girişinde müşterilerden mutlaka HES kodu istediklerini belirten Gürbüzoğlu, "Ateş ölçümlerini yapıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını talep ediyoruz. Otel harici dışarıdan gelen misafirlerimiz için de hamamlarımız ve kaplıcalarımız mevcut. Arkada gördüğünüz kurşunlu hamamı Bizans döneminden kalma ve dışarıdan gelen günü birlik misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. 33 kişilik kapasitenin haricinde almıyoruz. Girişlerde de yine yarım saat süreyle alıyoruz. İletişim bilgilerini ve HES kodlarını mutlaka alıyoruz. Aynı zamanda valide hamamlarımız var. Bayan ve erkek olarak ayrılıyor. Orada da alabileceğimiz aynı anda maksimum 27 kişidir. Misafirlerimiz çıktıktan sonra yine güvenli temizliğimizi yaptıktan sonra diğer misafirlerimizi kabul edebiliyoruz. Açık havuzumuz da aynı anda 60 kişi kadar hizmet edebiliyor. Otel misafirleri dışında yine dışardan da havuzumuza misafirlerimizi kabul edebiliyoruz. Tüm personelimiz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gibi, dışardan gelen misafirlerimizde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlamaya çalışıyor" diye konuştu. - YALOVA