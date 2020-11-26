Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu - Son Dakika

Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu

26.11.2020 09:06
Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu, System.String[]

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcalar, yerli ve yabancı günübirlikçi turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcalar, yerli ve yabancı günübirlikçi turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yalova'nın Termal ilçes, tabii güzelliklerinin yanında şifalı sularıyla turistlerin gözdesi oldu. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle özellikle günübirlikçiler ilçeye rağbet gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'na ait Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde bulunan havuzlar ve hamamlara gelen yerli ve yabancı turistler, ilçedeki şifalı sulardan yararlanıyor. Kaplıca İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yerli misafirlerin yanı sıra başta Ortadoğu, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden de turistlerin de ilçeye geldiğini söyledi.

İşletmelerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olduğunu kaydeden Gürbüzoğlu, "Korona virüs tedbirleri sebebiyle hafta sonu günübirlikçilerin ilgi gösterdiği havuz ve hamamlar saat 10.00 ile 20.00 saatlerinde hizmet vermektedir. Hafta içi ise 08.30 ile 22.00 saatlerinde hizmet sunmaktadır. Salgına karşı alınan üst seviyedeki önlemlerle misafirlerin gönül rahatlığıyla gelmelerinde hiç bir mahzur yoktur" dedi.

Otel girişinde müşterilerden mutlaka HES kodu istediklerini belirten Gürbüzoğlu, "Ateş ölçümlerini yapıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını talep ediyoruz. Otel harici dışarıdan gelen misafirlerimiz için de hamamlarımız ve kaplıcalarımız mevcut. Arkada gördüğünüz kurşunlu hamamı Bizans döneminden kalma ve dışarıdan gelen günü birlik misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. 33 kişilik kapasitenin haricinde almıyoruz. Girişlerde de yine yarım saat süreyle alıyoruz. İletişim bilgilerini ve HES kodlarını mutlaka alıyoruz. Aynı zamanda valide hamamlarımız var. Bayan ve erkek olarak ayrılıyor. Orada da alabileceğimiz aynı anda maksimum 27 kişidir. Misafirlerimiz çıktıktan sonra yine güvenli temizliğimizi yaptıktan sonra diğer misafirlerimizi kabul edebiliyoruz. Açık havuzumuz da aynı anda 60 kişi kadar hizmet edebiliyor. Otel misafirleri dışında yine dışardan da havuzumuza misafirlerimizi kabul edebiliyoruz. Tüm personelimiz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gibi, dışardan gelen misafirlerimizde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlamaya çalışıyor" diye konuştu. - YALOVA

Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu
Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu

Bizans, Yalova, Termal, Roma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi
Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş         
09:08
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok         
08:21
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu         
23:06
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei