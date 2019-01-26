Son Dakika Haberleri: Termal Kasabada 9 Çocuk Havuzdaki Klordan Zehirlendi

Termal Kasabada 9 Çocuk Havuzdaki Klordan Zehirlendi

1 saat önce

BOLU'da, termal kasabada, yüzme havuzuna klor temini sağlayan otomasyonun arıza yapması sonucu havuza fazla klor verilince, 9 çocuk zehirlendi.

Termal Kasabada 9 Çocuk Havuzdaki Klordan Zehirlendi, System.String[]
BOLU'da, termal kasabada, yüzme havuzuna klor temini sağlayan otomasyonun arıza yapması sonucu havuza fazla klor verilince, 9 çocuk zehirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacasu beldesine bağlı Demirciler köyünde 450 bin metrekarelik alana kurulu 7 bin 200 yatak kapasiteli Narven Termal Kasaba'da meydana geldi. Çocuk havuzunun temizliği için klor sağlayan otomasyon makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle makine, havuza fazla miktarda klor salımı yaptı. Bu sırada havuzda yüzen, yaşları 5 ila 12 arasında değişen 9 çocuk, rahatsızlandı. İhbar üzerine termal kasabaya çok sayıda 112 Acil ve AFAD ekipleriyle UMKE sevk edildi. Mide bulantısı ve solunum yetersizliği şikayeti görülen çocukların, ilk belirlemelere göre klordan etkilendiği tespit edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan 3'ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne 6'sı ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

Bolu, Termal, Güncel
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