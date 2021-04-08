AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

08.04.2021 17:39

AFYONKARAHİSAR'da termal devremülk satışı üzerinden dolandırılan ve sayılarının 7 bini bulduğunu söyleyen mağdurlardan bazıları Afyonkarahisar Adliyesi önünde açıklama yaptı.

AFYONKARAHİSAR'da termal devremülk satışı üzerinden dolandırılan ve sayılarının 7 bini bulduğunu söyleyen mağdurlardan bazıları Afyonkarahisar Adliyesi önünde açıklama yaptı. Mağdurlar tutukluların serbest bırakılmamasını isterken, birinin avukatı da olan Tüketiciler Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Zekiye Ilgaz Özdarendeli, "Soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 3-4 aydır, dosyada 40'a yakın tutuklu var. Biz bu tutukluların tahliye edilmesini istemiyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da termal devre mülk satışı üzerinden 7 binden fazla kişiyi 150 milyon liradan fazla dolandırdıkları öne sürülen 39 kişi jandarmanın operasyonlarıyla bir süre önce tutuklandı. Olayla ilgili Afyonkarahisar'da görülecek dava öncesi yasal süreç devam ederken, bir grup mağdur, Afyonkarahisar Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Tüketiciler Derneği Gaziantep İl Temsilcisi de olan ve mağdurlardan birinin avukatlığını yapan Zekiye Ilgaz Özdarendeli ve beraberindeki bazı mağdurlar, termal tesislere kayyum atanmasını, oradaki hesapların kontrol atına alınmasını ve ödemelerin devlet eliyle mağdurlara gerçekleştirilmesini istediklerine yönelik açıklamada bulundu.

'40'A YAKIN DOSYADA TUTUKLU VAR'

Avukat Zekiye Ilgaz Özdarendeli, müvekkilinin de aralarında bulunduğu binlerce termal mağdur tüketici için Afyonkarahisar'a geldiğini söyledi. Özdarendeli, "Soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 3-4 aydır, dosyada 40'a yakın tutuklu var. ve bunlardan hiçbirisi şu ana kadar tahliye edilmedi. Biz, hem ben müvekkilim adına hem de binlerce mağdur adına bu tutukluların tahliye edilmesini istemiyoruz. Çünkü dosyada tutukluluğu gerektiren bütün şartlar mevcut. Bunlar tahliye edilirse, mağdurlar üzerinde baskı ve tehdit kurma ihtimalleri var, delilleri karartma şüpheleri var, kaçma şüpheleri var. Hal böyleyken ben savcılığın da soruşturmayı ne kadar titizlikle yürüttüğünü biliyorum" dedi.

'BİNLERCE MAĞDUR VAR, SAYMAZLA BİTMEZ'

Türkiye'de devre mülk sistemli sağlık turizminin dar gelirli tüketici için kanayan bir yara hale geldiğini söyleyen Özdarendeli, termal tesisleri işletenlerin, vatandaşların kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini rızaları dışında ele geçirdiklerini söyledi. Kişisel ve iletişim bilgilerinin ele geçirilmesi sonrasında saldırgan pazarlama yöntemleri ile vatandaşları tanıtıma davet ettiklerini dile getiren Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Çeşitli vaatler sunuyorlar ve satış sözleşmelerini bir şekilde imzalatıyorlar. Tüketicilerin sağlıklı düşünme fırsatını engelliyorlar. Bu termal tesisi işletenler, bu tesisleri kurabilmek için devletten teşvik ödemeleri aldı. Maalesef buna rağmen 'iflas ettik', 'maddi durumumuz kötüye gidiyor' senaryolarıyla bu tesislerin inşaatlarını bitirmediler, tamamlamadılar. ve tüketicilere sözleşmede vaat ettikleri tapuları vermediler ve diğer vaat ettikleri hizmetlerin hiçbirini de doğru düzgün vermediler. ya ayıplı olarak ya eksik olarak verdiler ve bir de tüketicilere çeşitli senetler imzalatılarak aynı senede bağlı birden fazla icra takipleri başlattılar. Maalesef durum bu. Binlerce mağdur var, mağduriyetler çeşitli saymakla bitmez."

Mağdurların kurduğu derneğin başkanı Sevinç Öylü de sistemin dar gelirli insanlara dert olduğunu ifade ederek savcılığın soruşturmasının ana nedeninin vatandaşların ikinci kez dolandırılması olduğunu belirtti.

'AFYON'UN ADINI 2- 3 TERMAL KİRLETTİ'

Termal mağduru Bekir Bilgin de Afyonkarahisar'ın adının termal konusunda dolandırıcılıkla anılmaya başladığını söyledi. Bilgin, "Artık Türkiye'de Afyonkarahisar dolandırıcılıkla anılıyor. Afyonkarahisar deyince insanlar 'aman oraya gitmeyin onlar dolandırıcı' diyor. Ben Afyonkarahisar'ın nüfusunu bilmem. Afyonkarahisar'ın tamamını bu 2-3 termal lekeledi" dedi.

AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ
AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Gaziantep, Karahisar, Türkiye, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR TERMAL MAĞDURLARI TUTUKLULARIN TAHLİYE EDİLMEMESİNİ İSTEDİ - Son Dakika


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