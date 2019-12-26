Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika

Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni yıla sayılı günler kala 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort Otel'de yoğunluk yaşanıyor.

Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni yıla sayılı günler kala 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort Otel'de yoğunluk yaşanıyor.


Yeni yıla huzurlu ve nezih bir ortamda başlamak isteyen vatandaşlarda, yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla ayrıca Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj.


Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli,97 bin metrekare doğa içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladıklarını dile getirdi.


Geçtiğimiz haftaki rezervasyonlar ile yeni yıl tatilini bir hafta öncesinde yüzde 95 doluluk oranı ile geçireceklerinin netleştiğini belirten Emet Termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, "Ülkenin dört bir yanından konuklarımız var. Yeni yıl tatilini yoğun geçireceğiz. Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek isteyen ailelerimizi, tüm sosyal donatılarımız ile ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan 'Osmanlı Mutfağı' ağırlıklı restaurantlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Termal, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek
Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı 2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu Ölmeden önce mezarını ve musallat taşını hazırlayan adam haftada bir gün kendi mezarını ziyaret ediyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Son Dakika Haber
18:57 2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika Haber
18:57 Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika Haber
18:54 İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika Haber
18:39 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]