Termal otelde korkutan yangın - Son Dakika

Termal otelde korkutan yangın
6 saat önce
- Termal otelde korkutan yangın Balıkesir'in Edremit ilçesinin en büyük termal otellerinde olan Adramis Termal Otel'inde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.
- Termal otelde korkutan yangın
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinin en büyük termal otellerinde olan Adramis Termal Otel'inde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde termal kaplıca ve otellerin bulunduğu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan otelin çatısında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.
Yangın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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