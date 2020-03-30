Termal otelde korkutan yangın - Son Dakika

Termal otelde korkutan yangın
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir termal otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir termal otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde termal kaplıca ve otellerin bulunduğu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Adramis Termal Otel'in çatı katında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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