Termal otele 'güvenli turizm sertifikası' verildi

Yalova'da bulunan termal otel Yalova Terma City 'güvenli turizm sertifikası' aldı. Hijyen ve güvenliği ön planda tuttuklarını söyleyen otelin işletme müdürü Mustafa Hüğül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip sertifikamızı aldık. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilir, onları ağırlamaya hazırız" dedi.

Yalova'da 8 Haziran'da açılan termal otel, Yalova Terma City'e 'güvenli turizm sertifikası' verildi. İşletme müdürü Mustafa Hüğül, sertifikaya yönelik yaptığı açıklamada, "Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip 'güvenli turizm sertifikası' aldık. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilir. Misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek" diye konuştu.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Otel yönetiminin aldığı önlemleri de sıralayan Hüğül, "Misafirlerin tesise girişte temassız ateş ölçümü yapılacak. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Covid19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirmeleri yazılı olarak alınacak. Covid19 tedbirleri ile ilgili yazılı bilgilendirme formu imza karşılığı verilecek" ifadelerini kullandı.

Hüğül, "Yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon alanı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı. Otel bünyesindeki tüm departman çalışanlarımıza hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri konusunda eğitimler verildi. Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki camlar günlük temizlik ve dezenfektasyon sırasında açılarak; temizlik sonrasında en az 1 saat havalandırılmaktadır" dedi.

ODALARDA TEK KULLANIMLIK ÜRÜN VAR

Odalarda tek kullanımlık ürünler olduğunu söyleyen Hüğül, "Eğitimli ve hijyen sertifikalı personellerimiz maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapmaktadır. Odalarımızda misafirlerimize özel tek kullanımlık ürünler temin edilmiştir. Misafirlerimizin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayarak, toz ve partikül oluşumuna izin verilmemektedir. Temizlik sterilizasyon işlemlerimiz Hijyen ve uygulamaları konusunda Uluslararası standartlara ve sertifikalara sahip profesyonel çözüm ortaklarımız ile yapılmakta ve kayıt altında tutulmaktadır" diye konuştu.

Hüğül, "Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliği sterilizasyonu periyodik olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılmaktadır. Resepsiyon işlemleri sırasında ve kapalı alanlarda güvenli sosyal mesafe düzenlemesi için işaretlemeler yapılarak önlemler alındı" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon bölümünde oda kartı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili gibi ekipmanların kullanım durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazasının sağlandığını aktaran Hüğül, "Uluslararası hijyen ve standartlarına sahip lisanslı dezenfekte ve temizlik ürünleri ile periyodik açık alan ve kapalı alan dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her ne kadar COVID-19 havadan havaya bulaşmasa da ortamın düzgün havalandırılması ve hava filtrelerinin düzenli temizlenmesi kişiden kişiye burun veya ağızdan küçük damlacıklar yoluyla bulaşmasını önleyecektir. Otel bünyesinde bulunan tüm havalandırma sistemlerimizin filtre ve sterilizasyon işlemleri tamamlanmış ve periyodik olarak kontrol edilmektedir" dedi.

RESTORANDA ALINAN ÖNLEMLER

Restoranlarda yerleşim planının, masalar arası 1,5 metre mesafeli olacak şekilde ayarlandığını belirten Hüğül, "Masalar, bir sandalyenin arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar olan mesafenin 1 m'den fazla olacağı ve misafirlerin en az 1 m mesafeden birbirlerine bakacakları şekilde düzenlenmiştir. Yemek masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünlerle temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında yapılmakta olup, Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik ve peçetelik bulundurulmaktadır. Yiyeceklerle temas kurulmaması adına açık büfede bulunan yiyecekler önlemler dahilinde hijyen eğitimli ve sertifikalı personel tarafından misafirlerimize servis edilecektir" diye konuştu.

ŞEZLONGLARIN ARASI SOSYAL MESAFE KURALLARINA GÖRE DÜZENLENDİ

Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanlarının düzenli olarak temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyleyen Hüğül, "Ortak kullanımda olan çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazların kullanımı hijyen uygulamaları ve önlemleri sebebi ile görevli aracılığı ile yapılarak misafirlerimize servis edilecektir. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği sağlanarak mutfaklarda oluşturulan temizlik ve hijyen protokolü uygulamaları kayıt altında tutulacaktır. Açık Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri periyodik olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Şezlongların arası sosyal mesafe kurallarına uygun ölçüde düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Havuz suyundaki klor seviyesinin düzenli olarak ölçüldüğünü ve kayıt altına alındığını belirten Mustafa Hüğül, "Eğitimli personel kontrolünde havuzların kullanımı sırasında gerekli sosyal mesafe kurallarına uyulması hakkında bilgilendirmeler ve kontroller sağlanacaktır. Spor salonunun giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırmış olup, her kullanım sonrası tüm ekipmanlar dezenfekte edilmektedir. Spa içinde uygun hava kalitesi sağlanmış, nem oranı kontrol altına tutulmaktadır. Kese, sabun, duş jeli, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olacaktır. Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların misafirlerimiz tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Kullanımlar rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak yapılacaktır" dedi.

Hüğül, "Otel bünyesinde gıda ürünlerinin tedariği ve üretimini yapan birimlere, geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerin, işletme çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması, sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu ekipman kullanarak işlemlerini yapmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin takibi ve acil durumlarda müdahale edilmesi, sağlık ile ilgili konuların danışılması amacı ile 24 saat hizmet veren Sağlık personellerimizin bulunduğu Sağlık destek masası oluşturulmuştur. Otel bünyesinde izolasyon odamız mevcuttur. Otelimizde oluşturulan Atık Yönetim protokolü doğrultusunda, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın kullanım alanlarına Gri renkli atık kutuları temin edilmiştir. Tüm maske, eldiven gibi malzemeler bu atık kutularında toplanarak, diğer atıklar ile birleştirilmeden ayrı olarak bertaraf edilmektedir" diye konuştu.