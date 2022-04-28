Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı - Son Dakika
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Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı

28.04.2022 20:36

Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı.

Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı.

Bu bayram da tatilcilerin tercihinin Afyonkarahisar'ın dünya ünlü şifalı sular olacağı bildirildi. Termal oteller bayrama sayılı günler kala misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar'da beş yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Mustafa Acar bayram öncesi otellerin yüzde 85 oranında doluluk seviyesi ulaştığını söyledi. Acar, "Afyonkarahisar olarak bayramı heyecanla bekliyoruz. Afyonkarahisar bu senede tatilcilerin tercih noktası olacak. Genel olarak otellerimiz yüzde 80,85 oranında doluluk oranına ulaştı. Misafirlerimize en iyi hizmet verebilmek için tüm otellerimiz hazırlıklarını tamamladılar. Her otel bayram için kendine aktivite programı hazırladı. Bayramı misafirlerimize dolu dolu yaşatacağız. Afyonkarahisarımız dünyaca ünlü şifalı sularının yanı sıra farklı destinasyonlara sahip bir il. Frigya bölgesi tüm tatilcilerin görmesi gereken bir alan oldu. Tüm tatilcileri Afyonkarahisar'a bekliyoruz" dedi.

"Oteller en güvenilir alanlar"

Normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde de otellerin hijyen kurallarına çok sıkı dikkat etmeye devam ettiklerini ifade eden Acar, " Misafirlerimiz zaten otellerde maskelerini takıyorlardı. Fakat artık maske takma zorunluluğu kalktı misafirlerimiz daha rahat edecektir. Fakat güvenli turizm bölgesinin belirlediği kriterler var. Biz bu kriterler konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm hijyen ve temizlik aksiyonları otellerde devam ediyor. Hala en güvenilir yerler otelle diyoruz tüm misafirleri de bekliyoruz" diye konuştu.

Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı
Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı
Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı
Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı

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Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Otogarda bayram yoğunluğu Otogarda bayram yoğunluğu

Mustafa Acar, Karahisar, Bayram, Termal, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Termal otellerde doluluk oranı yüzde 85 ulaştı - Son Dakika
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