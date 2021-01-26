Termal otellerde doluluk yüzde 60 - Son Dakika

Termal otellerde doluluk yüzde 60

26.01.2021 10:30
Termal otellerde doluluk yüzde 60, System.String[]

Zafer Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde şu anki doluluk oranının pandemi nedeniyle yüzde 55-60 civarında olduğunu belirterek, "Bu da bizim için yeterli" dedi.

Zafer Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde şu anki doluluk oranının pandemi nedeniyle yüzde 55-60 civarında olduğunu belirterek, "Bu da bizim için yeterli" dedi.

Yeni yıla Afyonkarahisar'daki termal otellerde girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otellerde aktivite olmamasına rağmen dinlenmek için kenti tercih etti. Yerli ve yabancı turistler, Afyonkarahisar'daki otellerde konaklamanın kendilerine iyi geleceğini, dinlenmek için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde yılbaşı eğlencesi olmamasına rağmen misafirlerin ilgi gösterdiğini belirtti. Gümüşhan, "Evlerinden sıkıldılar. Misafirlerimiz, 'Hiç olmazsa, otellerin çevresinden, yeşilliklerden yararlanalım, yürüyüş yapalım' gibi düşüncelerle Afyonkarahisar'ı tercih etti. Doluluklarımız tabi ki pandemi olmasaydı yüzde 100 olurdu. Şu anki doluluk oranlarımız yüzde 55-60 civarında. Bu da bizim için yeterli. İnşallah pandemi biter, 2021 yılında hepimiz yine kaldığımız yerden hizmetlerimizi artırarak devam ederiz. Çünkü 2020 yılı hepimiz için üzücü bir yıldı. Olaylar, bu pandemi, hastalık sağlık derken gerçekten zor bir yıl geçirdik. 2021'den ümitliyiz, daha iyi yıl olacaktır. Aşı da geldi Çin'den, aşının vurulmasıyla zannediyorum ki mart, nisan aylarında normale dönüp 2020 yılını kurtarırız. Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Afyon'u çok seviyorlar, bırakmak istemiyorlar, bu da bizim için sevindirici. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Karahisar, Termal, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Termal otellerde doluluk yüzde 60 - Son Dakika Magazin


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