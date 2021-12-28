Üye Girişi
Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika

Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu

28.12.2021 11:09
Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yer ayırtan yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bu yeni yılda da Afyonkarahisar'a ilginin çok yüksek olduğunu söyledi.

Otellerde yüzde yüze yakın doluluk sağlandığını belirten Gümüşhan, "Tüm otellerde yeni yıl etkinliği var. Sanatçı da olacak. Yeni yıl aynı zamanda hafta sonuna denk geldiği için misafirler hem termal keyfi yapacaklar hem müzik dinleyerek 2022 yılına girecekler." dedi.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerin Afyonkarahisar olduğunu anımsatan Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Gelen misafirler hem kentin tarihi, turistik yerlerini geziyorlar hem gastronomi lezzetlerini tadıyorlar. Otellerde konaklayıp termal keyfi yapıyorlar, masaj yaptırıyorlar. Misafirler burada yenilenerek, dinlenerek yeni yıla girecekler. Biz tüm misafirleri memnun etme gayreti içerisindeyiz. Onun için çalışmalarımızı başlattık, bitirmek üzereyiz. Tüm oteller olarak hazırız."

"Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla misafir ağırlayabiliyoruz"

Bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da kış gününde misafirlerin sıcak sulara ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

Yeni yıla da çok keyifli gireceklerini ifade eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde pandeminin getirmiş olduğu psikolojik yükü bir anlamda atlatacağız gibi görünüyor. Misafirler Türkiye'nin dört bir tarafından geliyor. Havalimanı olması münasebetiyle uçaklar da kullanılmaya başlandı. Türk Hava Yolları İstanbul'a seferlerini çok yoğunlaştırmış vaziyette. Biz de çok memnunuz seferlerden." diye konuştu.

Yolların otoban olmasının ulaşımı çok kolaylaştırdığını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla misafir ağırlayabiliyoruz. Misafirleri geldiklerinden dönüşlerine kadar, bir anı olarak keyifli bir sürecin içinde yaşatabiliyorsak biz çok mutlu oluyoruz. Kaliteli hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz."

YORUMLAR
500

Karahisar, Yeni Yıl, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika


Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement