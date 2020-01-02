Termal otellere ilgi arttı - Son Dakika
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Termal otellere ilgi arttı

6 saat önce

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerinin yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtirken 2019 yılının ise termal oteller açısından iyi geçtiğine dikkat çekti.

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Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerinin yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtirken 2019 yılının ise termal oteller açısından iyi geçtiğine dikkat çekti.


Jeotermal kaynakları ile son yıllarda termal otellerin merkezi konumuna gelen Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, 2019 yılını termal oteller açısından iyi geçtiğini söyledi. Gümüşhan, "Yeni yılı da otellerde yüzde yüz dolulukla geçirdik. Bütün otellerimizde sanatçı ve müzik programı vardı. Gelen misafirler üç gün boyunca hem dinlendiler hem termal sularda yenilendiler hemde eğlenerek yeni yıla girdiler" diye konuştu.


2019 yılında termal otellerde doluluk yüzde 72 oldu


2019 yılında termal otellerde tüm yıl boyunca ortalama yüzde 72 doluluk oranının olduğunu belirten Gümüşhan, "Çünkü yeni yılla birlikte tekrar yeni misafirler gelmeye başladı. Biliyorsunuz 17 Ocak'ta sömestr talili başlayacak. Sömestr tatili için de talep çok fazla otellerimize. 2019 yılında Afyonkarahisar termal otellerine 1 milyon 250 bin kişi civarında misafir ağırladık yerli ve yabancı. Şehrin doluluğuda yıllık yüzde 72 civarında gerçekleşti. 2020'de de yüzde 75 doluluk bekliyoruz Afyonkarahisar'da" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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