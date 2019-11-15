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Termal Seracılık için ilk adım atıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi (MÜSİAD) ile Aziziye Belediyesi Termal Seracılık için ilk adımı attı.

Termal Seracılık için ilk adım atıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi (MÜSİAD) ile Aziziye Belediyesi Termal Seracılık için ilk adımı attı.


Erzurum'daki termal kaynakların ekonomiye ve turizme kazandırılması için MÜSİAD ile Aziziye Belediyesi bir araya geldi. Erzurum'un termal kaynak açısından zengin bir bölge olduğunu dile getiren MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, bu kaynak zenginliğinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Bunun içinde ilk etapta Aziziye Belediyesi ile iş birliği yaparak, Ilıca Termal Tesisleri'nin sadece kaplıca turizmi değil, tarım ve üretim alanında da ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Başkan Demir, "Termal Seracılık için Aziziye Belediyesi ile birlikte ilk adımı attık"dedi.


Başkan Fuat Demir, Erzurum'un ekonomik potansiyellerinin yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekerek, ülkeleri ayakta tutan en büyük gücün ekonomi olduğunu söyledi. Demir, tüketim toplumu olmaktan çıkıp, üreten ve katma değer ortaya koyan bir toplum olabilmenin gerekliliğine dikkat çekerek, "Şehrimizin tarihi, turistik ve diğer potansiyellerini değerlendirmeliyiz. Yapılacak yeni yatırımlar şehrimize gelecek turist sayısını artıracaktır. Kış turizminin yanı sıra termal turizmin üzerinde durmalıyız. Bölgemiz bu yönüyle oldukça zengin. Ilıca, Pasinler, Köprüköy ve birçok bölgede termal kaynaklarımız bulunuyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip kullanmalıyız. Aziziye ilçe sınırlarındaki termal kaynakları verimli bir şeklide kullanmak için hem kaplıca turizmine hem de seracılık alanında ekonomiye kazanımlar oluşturmasını sağlamalıyız. Bunun içinde Aziziye Belediyesi ile ortaklaşa bir Termal Seracılık Projesi yürütüyoruz. Bunun içinde Aziziye Belediye Başkanımız Muhammet Cevdet Orhan beyle yönetimimiz bir araya gelerek 'neler yapabiliriz' diye bir ön görüşme yaptık. Haftaya da bu toplantının devamını Ilıca'da yapacağız. Termal kaynakları hem üretim hem de turizm alanında daha verimli ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
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