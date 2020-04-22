Termal silah dürbünleri Jandarma'ya teslim edildi - Son Dakika

Termal silah dürbünleri Jandarma'ya teslim edildi

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, Termal silah dürbünleri Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma sanayiinin üretimlerine devam ettiği vurgulanarak, "Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen #PARS 675 Tak-Sök Termal Silah Dürbünlerinin yenileri JGK'ya teslim edildi" denildi.