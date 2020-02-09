Termal su şelalesi soğuktan dondu - Son Dakika
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Termal su şelalesi soğuktan dondu

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşünce, 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.

Termal su şelalesi soğuktan dondu, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşünce, 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı'da 2 gündür etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Geçen cuma günü yağan kar sonrası hava sıcaklığı ilçede bu gece sıfırın altına düştü. Sıfırın altında 16 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken buz sarkıtları oluştu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede, diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü hayran bıraktı.İlçe halkından Mehmet Atlı (52), "Sıcak şelale suyu, soğuktan kendiliğinden donmuş. Sıcaklık eksi 16 dereceyi geçtikten sonra donmuş. Her zaman rastlanan durum değil. Yılda bir ya da iki defa görülebilir. Bu sıcak su yerin altından yılın 12 ayı her zaman çıkıyor" dedi.


- Afyonkarahisar
Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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