Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek - Son Dakika

Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek

6 saat önce

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan termal sıcak suyun halkın yararına kullanılması noktasında yüzme havuzunda değerlendirilmesi planlanıyor.

Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek, System.String[]

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan termal sıcak suyun halkın yararına kullanılması noktasında yüzme havuzunda değerlendirilmesi planlanıyor.


Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkan termal suyun en etkin şekilde değerlendirilmesi için suyu Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda değerlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü jeotermal birim ekibi termal su kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak koruma alanı kapsamında gerekli etüt çalışmalarını hazırlayan ekipler, Kocaeli Valiliği ile sürecin takibini gerçekleştirirken bir yandan da kaynağı en etkin kullanabilmesi için alternatifler üretiyor.


Geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte termal su alanını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında konuşan Özlü, "Başiskelemizin sağlık turizmine gelecekte büyük katkı sağlayacak Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan sıcak termal suyun bir yandan kaynak koruma alanı etüt çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da suyun yüzme havuzumuzda değerlendirilmesi ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Ekibimizle birlikte sıcak suyun çıktığı noktada incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda termal suyumuzu Başiskeleli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başiskele, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:38 Vali Akbıyık, Hakkari'de sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
19:36 Bakan Koca: "Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"
19:36 ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
19:33 AK Parti Milletvekili Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok"
19:33 Dündar'dan muhalefete sert tepki Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:42:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]