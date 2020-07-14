Termal tesise "Kovid-19 Güvenli Konaklama Sertifikası" verildi - Son Dakika

Sivas'taki bir termal tesis, "Kovid-19 Güvenli Konaklama Sertifikası" aldı.

Sıcak Çermik Kaplıca bölgesinde faaliyet gösteren termal tesis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerden geçerek "Kovid-19 Güvenli Konaklama Sertifikası" almaya hak kazandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, tesisi gezdi. İşletme sahibi Ünal Karaca'dan bilgi alan Ayhan, değer üretenlere değer verilmesi gerektiğini söyledi.

Termal tesisin Sivas'ın bir değeri ve markası olduğunu belirten Ayhan, "Burayı iyi korursak muhafaza edersek, destek olursak inşallah sayıları da artar. Bu tür cesur, fedakar yatırımcılara destek olmak görevimiz." dedi.

Ayhan, kentte termal turizmin artması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın bir değeri olan tesisin salgın sürecinde bakanlık onaylı sertifika almasının mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.