Termal tesisler yeni dönem için hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durduran termal tesisler, normalleşme sürecinde belirlenen tedbirleri hayata geçirerek hizmet vermeye hazırlanıyor.

Termal turizmde Türkiye'nin sayılı illeri arasında olan Yalova'daki tesislerde, yayımlanan genelge kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Kentteki 29 termal tesiste, yeni hizmet kuralları hayata geçiriliyor.

Ağırlanacak misafirleri için dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren tesisler, ayrıca ortak alanlar başta olmak üzere tüm bölümleri de yeni döneme uygun hale getiriyor.

-"Rezervasyonlarda yüzde 60'lık bir doluluk söz konusu"

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kriterlerine göre çalışma yürüttüklerini anlattı.

Misafirlerin tatillerini sağlıklı ve güvenli geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını dile getiren Hügül, şöyle konuştu:

"Misafirlerin de kural ve tedbirlere riayet etmeleri halinde tatillerini sağlıklı ve güvenli olarak geçirmeleri sağlanacak. Misafirlerimizin otele girdiklerinde ateşleri ölçülecek. Maskeleri takılmış şekilde bagajları dezenfekte edilecek. Resepsiyondaki giriş işlemlerinin ardından önceden dezenfekte edilmiş odalarına yerleşecekler. Restoranda sosyal mesafe uyarısının bulunduğu zemin yapıştırmaları, açık büfe önünde bariyerler olacak. SPA merkezinde ise bakanlığımız tarafından belirlenen metrekare başına alım olacak."

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla tesise ilginin oluştuğunu aktaran Hügül, "Bu anlamda bir rezervasyon patlaması yaşayacağız diyebiliriz. Rezervasyonlarımıza baktığımızda yüzde 60'lık bir doluluk söz konusu. Temmuz ayı ile Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Tüm alanlar hazır hale getirildi"

Pandemi sürecinde 16 Mart'ta havuz ve SPA bölümlerini kapatan Termal Saray Otel Müdürü Sabri Ersoy, tesiste yeni dönem tedbirlerinin tamamlandığını söyledi.

Misafirlerin giriş anından itibaren konaklayacakları odaları ve kullanacakları tüm alanların yeni genelge kapsamında hazır hale getirildiğini anlatan Ersoy, "1 Haziran'da sadece termal havuzu açtık. Bu şekilde faaliyetimize devam ediyoruz. Daha önce havuzu kapatmış, konaklama yaparak hizmet veriyorduk. İnsanları ve çalışanlarımızı mağdur etmemek adına tedbirlerimizi alarak devam etmiştik. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp kalan kısmını da biz karşılayarak bu süreci atlattık." diye konuştu.

-"El birliğiyle hem pandemiyi yenelim hem de tatilimizi yaşayalım"

Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, 16 Mart'taki genelge sonrası tadilata girdiklerini aktaran Limak Thermal Boutique Hotel Müdürü Arif Şaldırak da son genelgedeki kurallar çerçevesinde 5 Haziran'da hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

Ağırlayacakları misafirler için gerekli şartları oluşturduklarını belirten Şaldırak, şöyle devam etti:

"Genelgede belirtilen yerlere dezenfeksiyon sıvısı, siperlik, maske gibi malzemeler bırakıldı. Ayrıca personele hijyen eğitimi veriliyor. İş güvenliği için de ayrıca yeni tedbirler aldık. Gerekli hazırlıkları yaptık ve cuma günü açılacağız. Aldığımız tedbirler ve misafirlerimizin duyarlı davranmasıyla bu süreci atlatabiliriz. Otel içerisinde maske takmak ve hijyen kurallarına uymak zorunlu. Kuralları misafirlerimize deklare edeceğiz, onların da gerekli hassasiyeti göstermesiyle sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. El birliğiyle hem pandemiyi yenelim hem de tatilimizi yaşayalım."