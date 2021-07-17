Termal tesislerde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kademeli normalleşme ile gevşetilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Yalova'ya akın eden vatandaşlar, şifalı sularıyla ünlü kaplıcalarda tatillerini geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme kapsamında daha önce sauna ve hamam gibi bazı birimlerini açan termal tesisler, uzun bir aradan sonra tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Tüm birimlerini açtıktan sonra rezervasyonlarda da gözle görülür bir yükselme yaşayan Yalova'daki termal tesisler, bayrama yüzde 80'i bulan dolulukla giriyor.

"Güvenli Turizm Sertifikası" bulunan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü de kısa sürede yüzde 80 doluluk oranına kavuştu.

İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Kurban Bayramı'nda da yüzde 100 doluluğa ulaşmayı beklediklerini belirterek, "Yeni normalleşme ile birlikte hamamlar, saunalar da halkın hizmetine açıldığı için günübirlik misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Havuzumuz. termal kaplıcalardan direkt gelen suyla dolu. Kaplıca suyumuz normalde 67 derece ama soğutma kulemizde iki defa soğutarak havuza verdiğimiz için 29-30 dereceye kadar düşüyor. Misafirlerimiz de bu yüzden daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

"Şu anda misafirlerimizin yüzde 20'si yabancı"

Bu yıl yüzde 100'e yakın dolulukla sezonu geçireceklerine inandıklarını vurgulayan Gürbüzoğlu, bayram sonrası için de taleplerin çok arttığına dikkati çekti.

İşletmenin sadece termal suya sahip olmadığını, doğası ve yürüyüş alanlarıyla birçok güzelliği barındırdığını anlatan Gürbüzoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda misafirlerimizin yüzde 20'si yabancı ve bunların büyük çoğunluğu Rusya ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz. Diğerleri yerli misafirler. Yalova, üç büyük ilin ortasında bulunduğu için yoğun talep görüyor. Havalar çok sıcak ve insanlar burada hem tatil hem de doğal terapi yapıyor. O yüzden günübirlik misafirlerimiz de çok yoğun şekilde geliyor."

"Doluluğumuzun yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor"

Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül ise bayram tatilinin süresinin açıklanmasıyla birlikte otellerinin yüzde 80 doluluğa ulaştığını aktardı.

Hügül, "Bayramın ikinci gününde yüzde 90 doluluğa ulaşacağız. Tüm donatılarımız ve aktivitelerimizle hizmet vermeye başlamış durumdayız. İlk günkü pandemi önlemlerini aynı ciddiyetle devam ettiriyoruz. Bu yoğunluğun sebebi, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerimize birer saat uzaklıkta oluşumuz. Doluluğumuzun yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor. Özellikle Orta Doğulu misafirlerimizi ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığına ait işletmede oğlu ile birlikte tatil yapan Murat Yüce de bayramdan önce iki gün termal kaplıcasından faydalanmak için geldiklerini söyledi.

Kurbanlık kesiminin ardından tatile kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Yüce, "Burası arkadaşlarımın anlattığı gibi gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Oğlumla pazar günü dönüp salı günü kurbanımızı kestireceğiz. Ondan sonra tekrar gelip tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.