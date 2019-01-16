Termal Tesislerde Sömestir Hareketliliği

KÜTAHYA/ MUHARREM CİN/YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Kütahya ve Yalova'daki tesisler, sömestir tatilini yüzde 100'e varan dolulukla geçirecek.

KÜTAHYA/ MUHARREM CİN/YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Kütahya ve Yalova'daki tesisler, sömestir tatilini yüzde 100'e varan dolulukla geçirecek.



Simav, Emet ve Tavşanlı kaplıcalarıyla ünlü Kütahya'daki ve Roma'da 1911'de yapılan yarışmada "Suları En Şifalı Kaplıca" seçilen Yalova'nın Termal ilçesindeki tesislerde, yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.



Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya merkez ve ilçelerindeki tesislerde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet verdiklerini söyledi.



Zengin minerallerden dolayı kentteki termal ve şifalı suların özellikle kış aylarında tercih edildiğini belirten Saraçoğlu, "Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Yarıyıl dolayısıyla termal tesislere yoğun ilgi var. Belediyemize ait Ilıca'daki otelimizin doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı." dedi.



Emet Termal Otel'in Müdürü Ramazan Sezer, yarıyıl tatilinde ülkenin dört bir yanından konuklarının olacağını, 15 günü yoğun geçireceklerini ifade etti.



Emet'te çıkan termal suların sıcaklığının 37 ila 40 derece arasında değiştiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:



"Tamamen suyu doğadan çıktığı şekliyle hiç bekletilmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu nedenle çeşitli rahatsızlıkların hızlı şekilde iyileştiği biliniyor. Emet'teki termal kaynaklarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızca tercih ediliyor. Yarıyıl tatili nedeniyle otelimiz yüzde 100 doluluk oranını yakalamış durumda. Özellikle aileler, kış aylarında çocuklarıyla birlikte termal tesisleri tercih ediyor."



Yalova'ya Rusya ve Orta Doğu ilgisi



Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenler tarafından tercih edilen tesislerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığına dikkati çekti.



Bünyesinde 3 otel, 5 ayrı hamamın bulunduğu tesisteki termal otelin kapasitesinin dolduğunu vurgulayan Gürbüzoğlu, "Otel ile apartlara rezervasyonlarımız sürüyor. Günübirlik misafirlerimizin sayısında da artış bekliyoruz. Tatil süresince tesislerimizi yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yerli konuklar haricinde Rusya'dan, Orta Doğu'dan gelenler de var. Yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmeyi bekliyoruz." dedi.



Gürbüzoğlu, tesislerinde hamam ve havuzda kaplıca suyu kullandıklarını dile getirerek, "Suyumuz, hem içilebilen hem de kullanılan tek termal su özelliğine sahip. Kaynaktan çıkış sıcaklığı 60-65 dereceyi bulan suyumuz birçok hastalığa şifa oluyor. Mideye, göze ve ayağa iyi gelen sularımız var." ifadesini kullandı.



Yalova Terma City Otel Genel Müdürü Alpaslan Özoral ise yarıyıl tatiline yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.



Yarıyıl tatili için şu anda yüzde 70-80 seviyesinde rezervasyonlar olduğunu anlatan Özoral, şunları kaydetti:



"Bu hafta içindeki rezervasyonlarla yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçiririz. Tatil boyunca termal sularımızdan, ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu 15 gün geçirmek isteyen ailelerimizin yoğun şekilde bizi tercih edeceğini biliyoruz. Tesisimize sadece yurt içi değil, Körfez ülkelerinden de yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimizde gelen talepler bizi mutlu ediyor."

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