Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyede

Sakarya'da konakladıkları termal tesiste ziyaret ettiği eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra kaçan ve 3 gün sonra yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da konakladıkları termal tesiste ziyaret ettiği eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra kaçan ve 3 gün sonra yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Taraklı ilçesinde bir termal tesiste 11 Temmuz'da eşi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçan ve dün Kocaeli'de gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen şüpheli İsmail K'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 11 Temmuz'da bir termal tesiste İsmail K, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdükten sonra kaçmıştı. Şüpheli, polis ekiplerince Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan araç içerisinde yakalanmıştı.

Taraklı, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
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