Son Dakika Haberleri: Termal Tesiste Zehirlenme İddiası

Termal Tesiste Zehirlenme İddiası

1 saat önce

Bolu'daki bir termal tesiste, havuzu temizlemek için atılan klordan zehirlendiği iddia edilen 9 çocuk tedaviye alındı.

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Bolu'daki bir termal tesiste, havuzu temizlemek için atılan klordan zehirlendiği iddia edilen 9 çocuk tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler köyü mevkisinde bulunan bir termal tesisin havuzunda yüzen çocukların bulantı ve kusma şikayetleri üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan 9 çocuğu ilk müdahalelerinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk etti. Çocukların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı belirlemelere göre, çocukların havuzun temizlenmesi için kullanılan klordan etkilendiğini belirledi.

Havuzlar bölgesinde yapılan havalandırma sonucunda, ortaya çıkan klorun temizlendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Güncel
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