Termal tesisten hırsızlık girişimi iddiası

Yalova'nın Termal ilçesinde bir tesisten hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçedeki bir termal tesiste devriye görevini yürüten polis ekipleri, kullanılmayan otelin çatısında iki kişi bulunduğunu fark etti.

Ekipler, çatıdaki su tahliye boruları ile olukları sökmeye çalıştığı öne sürülen zanlıları olay yerinden uzaklaşırken takip etmeye başladı.

İçinde oksijen tüpünün bulunan kamyonetteki şüpheliler M.K, G.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Ayrıca, otelin çatısından sökülen 20 civarındaki oluk ve mazgalın ezilmiş olarak bırakıldığı belirlendi.