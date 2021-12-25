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Termal tesisten yılbaşına özel gala programı - Son Dakika

Termal tesisten yılbaşına özel gala programı

25.12.2021 12:05
Termal tesisten yılbaşına özel gala programı

Termal otel Yalova Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşadıklarını söyleyerek, "Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı daha da hareketlendirdi.

Termal otel Yalova Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşadıklarını söyleyerek, "Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı daha da hareketlendirdi. Kapasitemiz misafirlerimizi ağırlamaya yetecek düzeydedir. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için bir gala programı organize ettik. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak" dedi.

Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesinde bulunan 2 bin 200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçeye ilgi gösterdiğini söyledi. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için en güzel dönem olduğunu belirten Çiloğlu, "İstanbul ve Bursa'ya bir saatlik mesafede bulunuyoruz. Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı daha da hareketlendirdi. Otelimizin kapasitesi de misafirlerimizi ağırlamaya yetecek. Bu sene misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına bir gala programı da organize ettik. Dünya mutfağı ile enfes gala yemeği violin ve keman eşliğinde başlayacak. Gala programında şarkıcı Hakhan canlı performansı sahe alacak. Pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak" diye konuştu.

YÜZDE 80 DOLULUK BEKLENTİSİ

Yılbaşında doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olacağını söyleyen Çiloğlu, "Kuvvetli bir SPA alanımız var. 6 bin metrekare bir alana yayılmış durumda. açık-kapalı yüzme  havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar, Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar ile kendini yenilemek isteyen misafirlerimizin hizmetinde olacak. Biz bunları yaparken aileleri beklediğimiz için çocuklarını da göz ardı etmiyoruz. Çocuklar için de birçok aktiviteler hazırladık. Onları da mutlu edecek şekilde gün boyu animasyonlar ve etkinlik düzenledik. Hem yılbaşı hem ertesi günleri de etki edecek şekilde planlama yaptık. Çocuklar da çok rahat eğlenebilecek. Aileler de daha rahat edecek. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor. Otelimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da  yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan otelimize gelen talepler ve ilgiden mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
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Yılbaşı, Pandemi, Yalova, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Termal tesisten yılbaşına özel gala programı - Son Dakika


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