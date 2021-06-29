Üye Girişi
Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır - Son Dakika

Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır

29.06.2021 11:06
Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır, System.String[]

Şifalı suları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yalova'daki termal tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Şifalı suları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yalova'daki termal tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Kentte "Güvenli Turizm Sertifikası" alarak hizmet veren tesisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilere kapattıkları kapılarını yeniden açacak.

Sadece konaklama yapan müşterilerine restoran ve açık hava havuzları gibi sınırlı bir alanda hizmet veren işletmeler, yeni dönemle termal havuz, hamam, sauna, spor ve sinema salonlarını konaklayanların yanı sıra günübirlik konukların da hizmetine sunacak.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 1 Temmuz itibariyle konaklama dışında da tesislerinin hizmet vereceğini söyledi.

Bu nedenle hijyen koşullarını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını aktaran Gürbüzoğlu, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Yine misafirlerimizi HES kodu ve ateş ölçümünü yaptıktan sonra alacağız. 1 Temmuz'dan sonra yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlayacağız. Onlarla ilgili de rezervasyonlarımız açıldı. Yurt dışından gelecek misafirlerimize yönelik beklentimiz yüksek. İstanbul üzerinden günübirlik gelecek yabancı misafirlerimiz de var. Doluluğumuzun yüksek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Rezervasyonlar arttı"

Kentteki tesislerden Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül de kademeli normalleşmenin üçüncü etabına girecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sinema salonu, termal havuzlar, spor salonları gibi şu an kapalı olan birimlerin artık açılabileceğini belirten Hügül, bunun da günübirlik ziyaretçiler ile konaklama yapılmasında rezervasyonlara olumlu yönde etki edeceğini vurguladı.

Rezervasyonlarda yüzde 10'luk bir artış yaşandığını ancak temmuz ayı ortalarında oranın çok daha yükselmesinin beklendiğini belirten Hügül, "Sokağa çıkma, şehirler arası yolculuk gibi yasakların kalkması iç turizmde hareketliliğin başlamasını sağladı. Şu anda turizmciler olarak yüzümüz gülüyor. Bu yasakların kalkmasının hemen akabinde rezervasyonlara olumlu yönde etki etti. Bakanlığımızın süreci yönettiği ve aşı politikasında yaş sınırını 18 yaşa kadar indirmesi aynı şekilde rezervasyonlara yansıdı. Ayrıca termal otellerdeki havuz yasağının kaldırılması da aynı oranda olumlu etki etti."

Hügül, salgının ilk gününden itibaren uygulanan tedbirleri devam ettirdiklerini vurguladı.

Termal tesislerde konaklayan vatandaşlar da alınan tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

1 Temmuz, Sinema, Yalova, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı 11:20 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı         
12:17
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
"Kalp gözümüz açık" diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar         
11:57
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 13:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement