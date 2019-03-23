Son Dakika Haberleri: Termal Turizmde Hedef Rusya

Termal Turizmde Hedef Rusya

1 saat önce

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak.

Termal Turizmde Hedef Rusya, System.String[]
Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak." ifadesini kullandı.

Yılık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin termal sağlık turizmini tanıtmaya yönelik gerçekleştirdikleri organizasyonlarla Rusya'da önemli bir farkındalık yarattıklarını belirtti.

Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerine işaret eden Yılık, Türkiye'nin sağlık turizmi, şifalı suları, kaliteli tesisleri ve rehabilitasyon merkezlerini Rusya'da tanıtmaya yönelik yoğun çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Yılık, gerçekleştirdikleri organizasyon ve faaliyetlerle Rusya'dan büyük ölçekte olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çekerek, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yılık, sağlık turizmi için ülkeye gelen turistlerin ortalama kişi başı 2-3 bin dolar bıraktığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! Dün 5,84'le Zirveyi Gören Dolar, Yeni Güne Düşüşle Başladı Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Termal Turizmde Hedef Rusya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]