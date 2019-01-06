Termal Turizmin Değişmeyen Adresi; Afyonkarahisar

CANAN TÜKELAY - Türkiye
'de, "kaplıca ve sağlık turizmi" denilince ilk akla gelen, son yıllarda "kongre turizmi" ile de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar
, 5 yıldızlı termal tesisleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ile kış turizminin gözde merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
Özellikle yarıyıl tatilinde tüm tesislerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı kentin, bu tatil döneminde de turistlerin ilk tercih edeceği turizm merkezlerinden biri olması bekleniyor.
Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, misafirler 42 derece sıcaklığındaki termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor.
Tarihte şifa kaynağı olan İhsaniye
ilçesine bağlı Gazlıgöl
beldesindeki kaplıca ve maden suları, Roma
devrinden bu yana önemini yitirmeyen Bolvadin
ilçesindeki Heybeli Termal
Turizm Merkezi, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Ömer ve Gecek kaplıcaları ve il merkezindeki otelleriyle Afyonkarahisar, termal turizmde yıllardır ilk sırada yer alıyor.
Özellikle sonbahar ve kış aylarında tatilcilerle dolup taşan "termalin başkenti", kentin 4 ayrı bölgesindeki termal su havzası, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, 3'ü Sandıklı
ilçesinde toplam 10 adet 5 yıldızlı oteliyle yurt içi ve dışından gelen misafirleri ağırlıyor.
Cilt, akciğer, karaciğer hastalıkları ve romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kaplıcalar, hafta sonları günübirlikçilerin akınına uğruyor.
Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı
Günlük yatak kapasitesi 25 bine ulaşan kentteki termal tesisler, geçen yıl bir milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ayrıca termal otellerdeki kongre merkezleri, bu alanda birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve firmaya ev sahipliği yapıyor.
Şifalı çamuruyla ünlü Sandıklı ilçesindeki 2 bin yıllık Hüdai Kaplıcaları'na yurt içi ve yurt dışından gelen turistler, soğuk kış günlerinde çamur banyosunda ve 85-90 derecelik termal suda şifa arıyor.
Cilt bakımı açısından faydalı olduğu belirtilen çamur banyoları, güzellik ve estetik için de tercih ediliyor.
Termal turizm için Afyonkarahisar'a gelen misafirler, kentin simgesi "Afyon Kalesi" ve eteğindeki tarihi konakları da ziyaret ediyor.
Dünyadaki yüz kadar Mevlevihane arasında, Konya
'dan sonraki en önemli merkezlerden olduğu ifade edilen Afyonkarahisar Mevlevihanesi de şehrin önemli eserleri arasında yer alıyor.
Kente uğrayanlar, "Afyon lokumu", sucuğan yanı sıra manda sütünden yapılan kaymağı almadan ayrılmıyor.
"Afyonkarahisar'ın doluluğunu 12 ayda en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"
Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı, İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın son yıllarda sağlık, termal turizmin yanında kongre ve spor turizminde de popüler olmaya başladığını söyledi.
Kentteki otellerin hem sağlık hem dinlenme amacıyla tercih edildiğini anlatan Gümüşhan, "Son yıllarda Afyonkarahisar'ın iç turizmde gereken ilgiyi gördüğünü ve bu ilginin giderek arttığını görüyoruz. Biz tüm oteller ve firmalar olarak 2018 yılını çok iyi şekilde kapatıyoruz. 2019 yılını da en iyi şekilde geçireceğimizi ümit ediyorum. 2019 yılında, özellikle sömestr tatilini de yüksek dolulukla geçireceğiz." diye konuştu.
Ziyaretçilerin, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine de ilgi gösterdiğini vurgulayan Gümüşhan, şöyle devam etti:
"Misafirlerimiz hem termal sulardan faydalanıyor hem de buradaki tarihi ve turistik yerleri geziyor. İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisini, Kocatepe
'yi, Mevlevihane'yi, Afyon Kalesi gibi yerleri geziyorlar. Afyonkarahisar'ın meşhur Uzun Çarşısı'nı ziyaret edip, lokum, sucuk ve kaymak alıyor. Yöreye has Afyon kebabı yiyor. Otele gelen misafirlerimiz termal suda şifa ararken, cilt bakımı da yaptırıyor. Termal su ve çamurun cilde de çok iyi geldiği biliniyor."
Gümüşhan, spor turizmi ile de öne çıkan şehirde, 2018 yılında yaklaşık 80 takımın sezon başı hazırlığını yaptığını dile getirerek, "Afyonkarahisar turizmde çeşitliliğin en fazla olduğu iller arasında. Yurt dışına da açılarak turistik tesislerdeki doluluk oranını yılın 12 ayında en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Otellerimizin yatak kapasitesi 25 bin. 5 yıldızlı 10 tane termal otelimiz var. İnşallah daha da büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Ziyaretçi sayısı iki, üç katına çıktı"
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Hüdai Kaplıcaları'ndaki çamur banyolarının yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olduğuna dikkati çekti.
"Termal su ve bölge toprağının bileşiminden ortaya muhteşem bir çamur çıkıyor" diyen Çöl, termal çamurun birçok hastalığın tedavisi ile cilt bakımında kullanıldığını aktardı.
Dünyada genelinde Japonya
gibi bazı ülkelerin bu alanda ön plana çıktığını, Türkiye'de de Sandıklı'nın termal çamur banyolarının ilgi gördüğünü anlatan Çöl, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çamur banyoları denilince dünya genelinde Japonya ve Sandıklı bölgesi ciddi mana yol almış durumda. Biz bunun Sağlık Bakanlığı
onaylı şekilde ciddi manada şifa kaynağı olduğunu belgeledik. Genel itibariyle kaplıcalara Antalya
, Isparta
, Burdur
, Mersin
, Hatay
, Konya ve Eskişehir
civarından yoğun turlar geliyor. Yurt dışından gelen misafirlerin sayısı da artıyor. Biz bu ilgiyi yurt dışında daha fazla ülkeye yaymayı, ilçemize iç ve dış turizm odaklı katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kaplıcalar bölgemize gelen misafir sayısı son yıllarda iki, üç katına çıkmış durumda. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."
Gürses Termal Otel Müdürü Veli Karaca da termal su ve çamurun ününün giderek arttığına işaret ederek, "Çamur banyolarımız romatizmal hastalıklar, kireçlenme, bel ve boyun fıtığı, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Türkiye'nin dört bir tarafından koltuk değneği ile gelip, termal su ve çamur banyoları sayesinde sağlıklarına kavuşan misafirlerimiz var." dedi.
Otelde konaklayan misafirlerden Hayriye Sönmez ise 17 yıldır aynı otele geldiğine değinerek, "Dizime platin takılacaktı, bu tesis sayesinde bundan kurtuldum. Buraya yılda iki defa geliyorum. Otelden, özellikle çamur banyosundan çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. Almanya
'dan gelen Yusuf Öney, 10 yıldır termal tesislerden yararlandığını, yılda iki defa Afyonkarahisar'a geldiğini ifade etti.