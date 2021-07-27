Üye Girişi
Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu - Son Dakika

Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu

27.07.2021 11:00

Türkiye'nin termal turizmde önde gelen kentlerinden Yalova ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle hizmet veren termal tesislerde Kurban Bayramı'ndaki doluluk oranları memnun etti.

Türkiye'nin termal turizmde önde gelen kentlerinden Yalova ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle hizmet veren termal tesislerde Kurban Bayramı'ndaki doluluk oranları memnun etti.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de şifa merkezi olan Yalova'nın termal kaplıcaları, Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kurban Bayramı tatili boyunca kentteki termal turizm tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, bayram tatilinde çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Yalova'nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini belirten Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Sıcak havalardan bunalan bütün tatilcilerimiz buraya akın etti. Hem yerli hem yabancı turistlerimiz tesislerimize geldi. Otel doluluğumuz ikinci gününden itibaren yüzde 100'e ulaştı. Günlük tesisimize gelip gezen, dolaşan, havuz ve hamamlarımızı kullanan kişi sayımız günlük 5 bine ulaştı. Bayramda ortalama 50 bin kişi tesisimizi ziyaret etti."

-"Pandemi öncesine döndük"

Gürbüzoğlu, termal tesislerde Kovid-19 salgını öncesindeki bayramların yoğunluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Havaların iyi gitmesinin söz konusu yoğunluğa olumlu etkisi olduğunu belirten Gürbüzoğlu, "Bütün bir sene boyunca pandemiden dolayı evde kalmış, bunalmış olan insanlar hem hamamı hem havuzu kullanmak istedi. Burada doğa yürüyüşleri yaptılar. Yeşil alanları kullandılar. Bu nedenle yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık." dedi.

Gürbüzoğlu, termal tesislere Avrupa ve Orta Doğu'dan özellikle yabancı turistlerin geldiğini dile getirerek, Almanya, Irak, İran'dan gelen misafirlerin çoğunlukta olduğunu bildirdi.

Tatilciler, Kütahya'daki şifalı termal sularda dinlenme fırsatını yakaladı

Kütahya'da toplam 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez ile Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal otel ve apart dairelerde de bayram yoğunluğu yaşandı.

Bölgenin önemli termal merkezlerinden Simav ilçesinin Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçenin termal kaynaklar bakımından zengin bir bölge olduğunu aktardı.

Kurban Bayram tatili nedeniyle termal tesislerden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaşın ilçeye akın ettiğini dile getiren Biçer, "Bayram tatili termal tesisi olan işletmecilerin yüzünü güldürdü. Belediyelerimizin işletmeleri dahil neredeyse hiç boş yer kalmadı. Eynal bölgesini belediye olarak tatil köyüne dönüştürdük. Salgın nedeniyle insanlar daha çok tatil köyü tarzındaki bölgeleri tercih ediyor. Ayrıca bu yıl ilk kez yabancı turistler de termal tesislerden yararlanmak için ilçemize geldi." ifadelerini kullandı.

Emet ilçesindeki bir termal tesisin müdürü Ramazan Sezer de Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Yurt içinden ve dışından birçok misafiri otellerinde ağırladıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Otelimizin tatil süresince doluluğu yüzde 95'lere ulaştı. Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçilerimiz hem şifa için hem de tatil için termal tesislerimizi tercih etti. Müşterilerimiz şifalı termal sularda tatil süresince dinlendiler. Termal tesislere olan yoğun ilgi sektörümüze büyük hareketlilik getirdi. Müşterilerimiz memnun şekilde ayrıldı."

Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu
Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu
Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu
Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu
Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu

Kurban Bayramı, Kütahya, Kurban, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane 11:15 Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 11:01 Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar 10:52 Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı 10:37 Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı
Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar 10:21 Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu 00:10 Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:34 AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor         
11:16
Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement