Termal turizmin kentleri Kurban Bayramı'ndaki ilgiden memnun oldu - Son Dakika

Türkiye'nin termal turizmde önde gelen kentlerinden Yalova ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle hizmet veren termal tesislerde Kurban Bayramı'ndaki doluluk oranları memnun etti.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de şifa merkezi olan Yalova'nın termal kaplıcaları, Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kurban Bayramı tatili boyunca kentteki termal turizm tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, bayram tatilinde çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Yalova'nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini belirten Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Sıcak havalardan bunalan bütün tatilcilerimiz buraya akın etti. Hem yerli hem yabancı turistlerimiz tesislerimize geldi. Otel doluluğumuz ikinci gününden itibaren yüzde 100'e ulaştı. Günlük tesisimize gelip gezen, dolaşan, havuz ve hamamlarımızı kullanan kişi sayımız günlük 5 bine ulaştı. Bayramda ortalama 50 bin kişi tesisimizi ziyaret etti."

-"Pandemi öncesine döndük"

Gürbüzoğlu, termal tesislerde Kovid-19 salgını öncesindeki bayramların yoğunluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Havaların iyi gitmesinin söz konusu yoğunluğa olumlu etkisi olduğunu belirten Gürbüzoğlu, "Bütün bir sene boyunca pandemiden dolayı evde kalmış, bunalmış olan insanlar hem hamamı hem havuzu kullanmak istedi. Burada doğa yürüyüşleri yaptılar. Yeşil alanları kullandılar. Bu nedenle yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık." dedi.

Gürbüzoğlu, termal tesislere Avrupa ve Orta Doğu'dan özellikle yabancı turistlerin geldiğini dile getirerek, Almanya, Irak, İran'dan gelen misafirlerin çoğunlukta olduğunu bildirdi.

Tatilciler, Kütahya'daki şifalı termal sularda dinlenme fırsatını yakaladı

Kütahya'da toplam 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez ile Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal otel ve apart dairelerde de bayram yoğunluğu yaşandı.

Bölgenin önemli termal merkezlerinden Simav ilçesinin Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçenin termal kaynaklar bakımından zengin bir bölge olduğunu aktardı.

Kurban Bayram tatili nedeniyle termal tesislerden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaşın ilçeye akın ettiğini dile getiren Biçer, "Bayram tatili termal tesisi olan işletmecilerin yüzünü güldürdü. Belediyelerimizin işletmeleri dahil neredeyse hiç boş yer kalmadı. Eynal bölgesini belediye olarak tatil köyüne dönüştürdük. Salgın nedeniyle insanlar daha çok tatil köyü tarzındaki bölgeleri tercih ediyor. Ayrıca bu yıl ilk kez yabancı turistler de termal tesislerden yararlanmak için ilçemize geldi." ifadelerini kullandı.

Emet ilçesindeki bir termal tesisin müdürü Ramazan Sezer de Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Yurt içinden ve dışından birçok misafiri otellerinde ağırladıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Otelimizin tatil süresince doluluğu yüzde 95'lere ulaştı. Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçilerimiz hem şifa için hem de tatil için termal tesislerimizi tercih etti. Müşterilerimiz şifalı termal sularda tatil süresince dinlendiler. Termal tesislere olan yoğun ilgi sektörümüze büyük hareketlilik getirdi. Müşterilerimiz memnun şekilde ayrıldı."