Termal turizmin merkezi, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi - Son Dakika
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Termal turizmin merkezi, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi

6 saat önce

Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal oteller, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi.

Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal oteller, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının termal oteller açısından doluluk ve gelir anlamında çok iyi geçtiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın gerek termaliyle gerekse de 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasıyla kente ilginin arttığını ifade eden Gümüşhan, "Yeni yılı otellerde yüzde 100 dolulukla geçirdik. Bütün otellerimizde sanatçı ve müzik programı vardı. Gelen misafirler üç gün boyunca hem dinlendiler hem termal sularda yenilendiler hem de eğlenerek yeni yıla girdiler." dedi.

"Yarıyıl tatili için de otellerimize talep çok fazla"

Gümüşhan, 2020 yılının da sektör için iyi geçeceğini öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılla birlikte tekrar yeni misafirler gelmeye başladı. 17 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatili için de otellerimize talep çok fazla. Geçen yıl Afyonkarahisar termal otellerinde yaklaşık 1 milyon 250 bin misafiri ağırladık. 2020'de de Afyonkarahisar'da yüzde 75 doluluk bekliyoruz."

Termal turizmin merkezi, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi

Termal, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:05 Kaynak: AA
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