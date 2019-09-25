Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nde kına gecesi

Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelen konuklar için verilen yemekte, kına gecesi canlandırıldı.

İlçede bir otelde verilen yemeğe Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Rusya, Özbekistan, Arnavutluk, Fas ve Belçika'dan gelen konuklar katıldı.

Yemeğin ardından konuklara Sındırgı tanıtım filmi izlettirildi.

Yağlı güreş sunumu ve kına gecesinin canlandırılmasıyla etkinlik tamamlandı.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, etkinlikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin termal turizm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında Balıkesir'de 29 ülkeden yaklaşık 500 konuk ağırlanıyor. Sındırgı'da Rusya, Özbekistan, Arnavutluk, Fas ve Belçika'dan misafirlerimiz var. Onlara termal turizmle Sındırgı'nın gelişen büyüyen potansiyelini anlatmaya çalışıyoruz."