Termal zengini Taraklı normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Termal zengini Taraklı normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Sakarya'da, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla dikkati çeken "sakin şehir" Taraklı ilçesindeki termal tesisler, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle, ziyaretçilerine sağlıklı ve eğlenceli tatil fırsatı sunuyor.

Termal zengini Taraklı normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Sakarya'da, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla dikkati çeken "sakin şehir" Taraklı ilçesindeki termal tesisler, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle, ziyaretçilerine sağlıklı ve eğlenceli tatil fırsatı sunuyor.

"2013 Yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonu" seçilen, merkezi İtalya'da bulunan Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı, tarihi İpek Yolu'ndaki Hacı Atıf Hanı, Fenerli Konağı, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örnekleri, bozulmamış tarihi dokusu, tahta kaşık ve Taraklı bezinden yapılan hediyelik eşyalarıyla turistlerin ilgi odağında bulunuyor.

İlçede, Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan, devre mülk sistemiyle işletilen termal tesislere gelen misafirler, ulaşım açısından metropol şehirlere yakın ve doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

"Katma değerli bir turizm çeşidine dönüştürülmeli"

İlçede faaliyet gösteren Taraklı Termal'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde her şeyin yeni baştan düşünüldüğünü ve planlandığını, dolayısıyla artık eski alışkanlıklarla yol alma şansı olmadığını söyledi.

Artık dünya ülkelerinin öncelikli konusunun sağlık olduğuna dikkati çeken Tunç, ülkede son süreçte sağlık turizmi konusunda çok ciddi bir hareketliliğin başladığını belirtti.

Tunç, bu tür projelerde sadece termal veya tatil düşüncesinin bulunmaması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İkisini bir araya getirdiğimiz zaman termal tatil olur. Yani hem tatil hem sağlık olacak. İkisini birlikte yaptığınız zaman başka bir konsepte ulaşmış oluyorsunuz. Ama bu şu ana kadar geldiğimiz alışkanlıklarla da sürdürebileceğimiz bir şey değil. Yani sadece termalin, havuzun olduğu bir yapıdan bahsetmiyoruz. Spor, sağlıklı beslenme, zayıflama, fiziksel aktivite, meditasyon gibi birçok faktör bir araya gelerek, katma değerli bir turizm çeşidine dönüşmeli.

Taraklı özelinde değerlendirdiğimizde ise karşımızda tarih, doğa, temiz hava ve gastronomi gibi birçok alan var. Şu anda biz tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Sadece 100 kilometre çapımızda her gün bir yere gitsek, bir ayda bitiremeyeceğimiz tarihi güzellikler var. Deniz 1 saat uzağımızda, hemen yanı başımızda yayla var, biraz öteye gittiğinizde Göynük. Müthiş bir aks üzerinde tarihi, kültürü, doğayı bulabileceğiniz bir mekandasınız."

"10 Haziran'dan bu yana yüzde 60 doluluğa ulaştık"

Tesisin Genel Müdürü Hüseyin Balta da Sağlık Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık ve yerel yöneticilerin talimatlarına uygun olarak 10 Haziran'da faaliyete soktukları tesiste, girişten itibaren her misafirin ateş ve maske kontrolünün yapıldığını anlattı.

Site yönetimi şeklinde yönetilen tesislerdeki ortak kullanım alanlarında önlemlerin tamamının alındığını anlatan Balta, "Örneğin havuzlarımızda her 4 metrekareye bir kişi gelecek şekilde önlemlerimizi aldık. Şezlonglara 1,5 metre mesafeler konuldu. Toplam metrekare hesaplandığında 50 kişiye kadar üye alabiliyoruz. 51. kişiyi alabilmemiz için mutlaka içeriden birinin çıkması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hizmete açılmadan 3 gün önce tesisin tamamının dezenfekte edildiğini belirten Balta, her yeni üye giriş çıkışı arasında verilen 24 saatlik sürede tüm materyallerin temizlik işlemlerinden geçirildiğini ifade etti.

Balta, tekrar açıldıkları 10 Haziran'dan bu yana yüzde 60 doluluğa ulaştıklarına değinerek, "Bazı misafirlerimizin gelememesinin sebebi, salgından duyulan korku ve endişe değil, üniversite sınavlarıyla aynı tarihlere denk gelmesi. Pandemi öncesinde de yüzde 75'in altına düşmeyen doluluk oranları, bu sezon da artmaya devam edecektir." dedi.

Sakarya, Taraklı, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal zengini Taraklı normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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