Terme Atık Getirme Merkezine onay verildi - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki kriterleri yerine getiren Terme Belediyesi, kurduğu Atık Getirme Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden onay aldı.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmete açılan Atık Getirme Merkezi'nde kağıt, metal, cam, plastik, pil, yağ, elektronik ve ilaç gibi 14 grup atık kabul edilecek.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğaya bilinçsizce atılan atıkları ekonomiye kazandırmak için gereken her türlü hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşların evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıkları atık merkezlerine getirebileceklerini anlatan Kılıç, "Tesiste geri kazanılabilir atıklar diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması sağlanacak. Ayrıca tesisin içinde çocuklarımız için oluşturulan alanda atıkların geri kazandırılmasına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyerek bilinçlenmelerini sağlayacağız. İlçe genelinde mobil atık getirme noktaları oluşturduk. Eczanelerimize ve sağlık kuruluşlarına atık ilaçların toplanılması için kutular yerleştirdik. Çevreyi korumak ve sıfır atık projesini destekleyecek projelerimiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.