Son Dakika Haberleri: Terme Belediye Başkanı Kul, Gençlerle Buluştu

Terme Belediye Başkanı Kul, Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır.

Terme Belediye Başkanı Kul, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Daha güçlü Türkiye için, 2053 ve 2071 için, gençlerimizi daha donanımlı hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Kul, Evci Mahallesinde Terme Evcispor Kulübü tarafından organize edilen sohbet programına katıldı.

Kulübün yöneticileri ve futbolcuların katıldığı programda konuşan Kul, şunları söyledi:

"Bugünün başkanları nasıl bizlersek, bizlerden sonra bu makamları gençlerimiz dolduracak. Bizler de bugünden geleceğimizin teminatı gençlerimize ne kazandırabiliriz, neler katabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin gençlere ihtiyacı var. Kapılarımız her zaman sonuna kadar açık. Onların görüş ve taleplerine cevap vermek, yanlarında olmak bizim en büyük görevimiz. Özellikle gençlerimizi sporsal faaliyetlere yöneltmek, onlara nezih bir ortam sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdik."

Spora ve sporculara destek olduklarını ifade eden Şenol Kul, "Amatör sporun ve Terme'deki sporcuların her zaman yanındayız. Amatör spor kulüplerimize malzeme yardımı desteğimizi sürdürerek geleneksel hale getireceğiz ve her zaman spor kulüplerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:41 Kaynak: AA

Türkiye, Halil İbrahim Şenol, Terme, Politika
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