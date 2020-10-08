Terme Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Terme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplanan Terme Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla tüm parti gruplarının imzasıyla ortak bildiri yayımladı.

Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Ermenistan'a çeyrek asırdan fazla süredir işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrısında bulundu.

Her zaman olduğu gibi bu haklı davasında da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kılıç, "Vatanları uğruna can veren tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Yayımlanan ortak bildiride ise şu ifadelere yer verildi:

"Terme Belediye Meclisi tüm parti grupları olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya'da yeni bir kaos çıkarma çabasındadır. Bu kaostan faydalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna asla müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milleti olarak Azerbaycan'ın acısını paylaşmaktayız."