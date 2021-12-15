Terme Belediyesi sera kuracak - Son Dakika

Terme Belediyesi 4 bin metrekarelik alanda sera kurulum çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kurulacak serada ilçe peyzajında kullanılacak bitki ve çiçeklerin yetiştirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, mevcut seranın ihtiyacı karşılamadığını belirterek, "İlçemizin her alanda kendine yeten bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kendi peyzaj ürünlerimizi üretmek için uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilçemize daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir sera ve şantiye alanı oluşturmaya karar verdik. Yeni Bulvar Yolu üzerinde belediyemize ait yaklaşık 4 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip sera ilçemizin tüm peyzaj ihtiyaçlarını karşılayacak ve kentimizi görsel olarak güzelleştirecek. Ayrıca ileride bunu belediyemiz için bir kazanç kapısı haline dönüştürmeyi de planlıyoruz. Halka ve diğer belediyelere satış yapacak bir tesis haline dönüşecek." dedi.