Terme Belediyesi yürüyüş ve gezi yolu yenileme çalışmalarını başlattı - Son Dakika

Terme Belediyesi ekipleri, yürüyüş ve gezi yolunu baştan sona yenileyerek yaz hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşme çalışmaları ile ilçedeki vatandaşların spor yapabilmeleri için Çangallar Mahallesi'nde bulunan yürüyüş ve gezi yolunda yenileme çalışmalarına başlandı.

Belediye temizlik, park bahçeler ve fen işleri müdürlüklerine bağlı ekipler tamirat, tadilat, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yürüyüş ve gezi yolunun vatandaşların nefes alması ve spor yapması için önemli bir nokta olduğunu belirterek, "Peyzaj çalışmalarımızın yanında, ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hemşehrilerimizin su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirli aralıklarla çeşmeler yerleştiriyoruz. Kenarlarına yerleştireceğimiz kameriyeler ve banklarla gezi yolumuz aynı zamanda bir dinlenme ve piknik alanına dönüşecek. Artık hemşehrilerimiz bir yandan spor yaparken diğer yandan piknik yapabilecek." dedi.