Terme Belediyesinden eğitime arsa desteği - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığınca ilçelerine yeni yapılacak 3 anaokulunun 2'si için arsa temini yapacaklarını duyurdu.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Samsun ziyaretinde 1 milyar 324 milyon liralık eğitim yatırımı yapılacağını açıkladığını hatırlatarak Bakan Özer'e teşekkür etti.

İlçeye yapılacak 3 yeni anaokulunun 2'si için yer teminini Terme Belediyesi olarak sağlayacaklarını belirten Kılıç, "şunları kaydetti:

"İlimize kazandırılacak 6'sı özel eğitim olmak üzere 36 yeni anaokulunun 3'ü ilçemizde yapılacak. İlçemize yapılacak 1'i özel eğitim olmak üzere 3 yeni anaokulundan 2'si için yer teminini Terme Belediyesi olarak bizim sağlayacağımızı müjdelemek istiyorum. Geleceğe daha güzel bir dünya bırakmak için eğitim bizim en önemli önceliğimiz. Bunu sağlamak için Sayın Kaymakamımız Metin Maytalman ve Milli Eğitim Müdürümüz Özer Ersoy'la iyi bir uyum içinde çalışıyoruz. Okulların ilçemize kazandırılması için bizleri destekleyen başta Sayın Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'ya teşekkürlerimi sunuyorum."