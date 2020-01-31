Terme Belediyesinden hayat kurtaran hamle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terme Belediyesinden hayat kurtaran hamle - Son Dakika

Terme Belediyesinden hayat kurtaran hamle

7 saat önce

Terme'nin Ambartepe Mahallesi'nde hastaya müdahale için giderken yolda kalan ambulansın imdadına Terme Belediyesine ait iş makineleri yetişti.

Terme Belediyesinden hayat kurtaran hamle, System.String[]

Terme'nin Ambartepe Mahallesi'nde hastaya müdahale için giderken yolda kalan ambulansın imdadına Terme Belediyesine ait iş makineleri yetişti.


Samsun'un Terme ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, Terme Belediyesi Fen İlleri Müdürlüğü ekiplerinin yolu açmasıyla hastaya ulaşabildi. Alınan bilgiye göre, Ambartape Mahallesi'nde yapılan bir ihbarı değerlendiren 112 acil kurtarma ekipleri hastayı evinden alarak ilçe merkezindeki hastane götürmek için yola çıktı. Yoğun kar yağışı altında hastaya müdahaleye giden ambulansın yolda kaldığı bilgisini alan belediye ekipleri derhal olaya müdahale ederek, ambulansın yolunu açtı. 112 acil ve belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonunda hasta güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.


Hasta yakınları ambulansın kendilerine ulaşması için çaba gösteren belediye ve 112 acil ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Ambartepe, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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