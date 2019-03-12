Son Dakika Haberleri: Terme Belediyesinden Köprü İhalesi

Terme Belediyesinden Köprü İhalesi

33 dakika önce

Terme'de Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayan okullar bölgesindeki köprünün inşaat ihalesi gerçekleştirildi.

Terme Belediyesinden Köprü İhalesi, System.String[]
Terme'de Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayan okullar bölgesindeki köprünün inşaat ihalesi gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi meclis salonunda düzenlenen ihalede en düşük teklifi 4 milyon 390 bin lira ile Öntürkler İnşaat Turizm Tarım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

İhale komisyonu tarafından belirlenecek yüklenici firma, projeyi 180 günde tamamlayacak. Eski köprünün ise bir hafta içinde yıkılması planlanıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ihale edilen köprünün ödeneğinin hazır olduğunu, 6 ayda bitirilerek ulaşıma açılacağını söyledi.

Görev süreleri boyunca hiçbir bahaneye sığınmadan hizmet ürettiklerini anlatan Kul, "Fenk Mahallesi okullar bölgesindeki köprümüz sel ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar görmüştü. Zemin etüt ve projelendirme çalışmaları tamamlanan köprü inşaat çalışmalarının ihalesini yaptık ve süreç devam etmektedir. Terme'mize hayırlı olsun." dedi.

Görevde 5 yılını doldurmak üzere olduğunu dile getiren Kul, "Terme halkına vadettiğimiz vizyon projelerimizin biri yükselirken diğerinin temellerini attık. Dinledik, teşhis ettik ve şehrimizde yaşanan sorunlara çözüm yolu ürettik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Yenimahalle, Terme, Güncel
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