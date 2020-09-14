Terme Belediyesinden okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı - Son Dakika

Terme Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi tüm okulları koronavirüs salgınına karşı dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Planlanan yüz yüze eğitimden önce gereken bütün önlemlerin alındığını belirten Kılıç, "Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarımızda ekiplerimiz tarafından dezenfekte işlemi başlatıldı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu anlamda da tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kılıç, 21 Eylül'e kadar bütün okullarda dezenfekte çalışmalarının tamamlanacağını sözlerine ekledi.