Terme Belediyesinin karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terme Belediyesinin karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Terme Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Terme Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Terme Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Öncelikle 82 mahallede hastalar, okul servisleri ve vatandaşların mağdur olmaması için ulaşım sorununu çözen belediye ekipleri, daha sonra sırasıyla sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve işlek güzergahlar başta olmak üzere şehir genelinde çalışmalarına devam etti.

Şehir merkezinde önce yayların güvenliğini sağlamak için kaldırımları temizleyen ekipler, daha sonra araç güvenliği için yollarda kar temizliği yaptı. Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsal alanda hem de şehir merkezinde hiçbir aksaklık yaşanmadan 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çaba gösterdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye olarak karla mücadele çalışmalarını yüzlerinin akıyla sürdürdüklerini söyledi.

Kendi iş makinelerinin yetişmediği yerde kiralamaya giderek 20 iş makinesi ile hizmet verdiklerini anlatan Kılıç, "Gelen taleplere ekiplerimiz anında müdahale ederek, hiçbir mağduriyete izin vermedik. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, amirlerimiz ve tüm personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada karla mücadele çalışmalarını eksiksiz tamamladı. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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