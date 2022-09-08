Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak

Terme Belediyesinin öncülüğünde başlatılan proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Terme'ye 11,7 milyon liralık Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için protokol imzalandı.

OKA tarafından yürütülen 2022 Yılı CMDP, SOGEP ve Fizibilite Desteği Programlarının İmza Töreni, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe ve Terme Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıç, CMDP kapsamında ilçeye 8,3 milyon lirası hibe, 3,4 milyon lirası eş finansman olmak üzere toplam 11,7 milyon liralık yeni bir tesis kazandırdıklarını belirterek, "Terme Belediyesi olarak ilçenin marka değerlerini ön plana çıkaracak her adımı destekledik. Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi, ilçemizin makine sanayisinde eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek ortak kullanımına sunacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere Sayın Valimiz Zülkif Dağlı'ya ve OKA Genel Sekreterimiz İbrahim Ethem Şahin'e destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktepe de proje ile makine üretimi alanında marka olan ilçelerinin daha da ileriye taşınacağını dile getirerek, "Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile esnafımız üretimi ve istihdamı arttırarak hem ülkemize hem de ilçemize katma değer sağlayacak. Sayın Belediye Başkanımıza destekleri için tüm esnafımız adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Aydın ise Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile sanayide üretim yapan esnafın birçok sorununun ortadan kalkacağını kaydetti.